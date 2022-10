ட்யூஷன் வந்த மாணவனுடன் டூயட்! கல்யாணம் என கழற்றி விட்ட ஆசிரியை! ஷாக் முடிவெடுத்த மாணவனால் ‘போக்சோ’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அம்பத்தூர் அருகே பள்ளி முடிந்து கல்லூரியில் சேர இருந்த மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரத்தில் திடீர் தருப்பமாக அவனுக்கு ட்யூஷன் எடுத்த பள்ளி ஆசிரியை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது

அம்பத்தூர், கள்ளிகுப்பம், கங்கை நகர், வைகை தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராமச்சந்திரன். இவரது மகன் கிருஷ்ணகுமார். 17 வயதான இவர் 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்து முடித்து விட்டு கல்லூரியில் சேர காத்திருந்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 30ம் தேதி கிருஷ்ணகுமார் தனது நண்பர்களுடன் சென்னை, மாநிலக் கல்லூரிக்கு கலந்தாய்வுக்கு சென்று விட்டு மாலை வீடு திரும்பினார். அதன் பிறகு கிருஷ்ணகுமார் வீட்டு படுக்கை அறையில் தூக்கிட்டுத் தற்சொலைக்கு முயன்றார்.

English summary

The incident of the arrest of a school teacher under the POCSO Act has caused a great shock and excitement in the case of suicide of a student who was going to college after school near Ambattur, Chennai.