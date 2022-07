பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் பணியில் வடக்கர்கள்! தவாக வேல்முருகனின் வார்னிங் ! அரசுக்கு பறந்த கோரிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளர் பணிக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் பெரும்பாலோனோர் வெளிமாநிலத்தவர்கள் பங்கேற்றிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது எனவும், அந்தப் பணிகளில் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களே பங்கேற்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் பண்ருட்டி தி.வேல்முருகன் தமிழக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர், வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே, பெட்ரோலியம், அஞ்சல் அலுவலகம் உள்ளிட்ட ஒன்றிய அரசு பணிகளில் ஏராளமான வெளிமாநிலத்தவர் பணியில் சேர்ந்து வருகின்றனர்.

சமீபத்தில், தமிழ்நாட்டிலுள்ள இந்திய அரசின் அஞ்சலகங்களில் பணியாற்றுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட 946 பேரில், பெரும்பாலானவர்கள் வெளி மாநிலத்தவர்கள். திட்டமிட்ட முறையில், இந்திக்காரர்களும், வெளி மாநிலத்தவரும் இந்திய அரசால் தமிழ்நாட்டில் இவ்வாறு தொடர்ந்து குவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

வெய்ட் பண்ணுங்க.. வெய்ட்டா செய்வோம்! ஆதரவாளர்களை தேற்றிய ஓபிஎஸ்! மருத்துவமனையில் போட்ட பக்கா ப்ளான்!

English summary

tamilaga valvurimai katchi panruti t velmurugan has urged the Tamil Nadu government to take action to ensure that only the youth of Tamil Nadu participate in the certificate verification process for lecturer jobs in Tamil Nadu Polytechnic Colleges.