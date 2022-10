என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்..தொட்டிக்குள் கஞ்சா வளர்த்த புள்ளிங்கோ!கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்! சென்னை ஷாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே கத்தியை காட்டி செல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்டதோடு வீட்டின் தோட்டத்தில் கஞ்சாவை வளர்த்து வந்ததாக இளைஞர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் விற்பவர்கள் மீதான கடும் நடவடிக்கையை தமிழக காவல்துறை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. 'கஞ்சா ஆபரேசன் 2.O' என்ற பெயரில் அதிரடி வேட்டையை நடத்த தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அனைத்து காவல்துறையினருக்கும் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

அதன்படி இந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் தமிழகம் முழுவதும் கஞ்சா ஆபரேசன் 2.Oவை தீவிரப்படுத்தி சோதனையையும், கண்காணிப்பையும் காவல்துறையினர் நடத்தி வருவதோடு, நூற்றுக்காணக்கானோரை கைது செய்து வருகின்றனர்.

The incident of arrested two youths near Chennai for stealing mobile phones with knives and growing ganja in the garden of the house has caused a great shock.