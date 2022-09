11 மணி.. 2 பெண்கள்.. ஓஎம்ஆர் சாலையில் இரவில் நடந்த "பதைபதைக்க" வைக்கும் சம்பவம்.. பரிதாபம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை ஓஎம்ஆர் சாலையில் சொகுசு கார் மோதியதில் இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உயிரிழந்த இருவரும் அண்டை மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், பணி முடித்து திரும்பிக்கொண்டிருந்தபோது தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதியதால்தான் உயிரிழந்தனர் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தையடுத்து உடலைக் கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பி வைத்த போலீசார், விபத்துக்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

நோ யூஸ்.. கொரோனாவுக்கு எதிராக இந்த 2 மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம்.. மொத்தமாக தூக்கிய

English summary

Two women died when a luxury car collided with them on OMR road in Chennai. The investigation revealed that both the deceased belonged to the neighboring state and they died when they were hit by a car that was running erratically while returning from work. After the incident, the police seized the body and sent it for post-mortem.