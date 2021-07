Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் கொரோனாவால் உயிரிழந்த கட்சி தொண்டரின் புகைப்படத்தை திறந்து வைத்து திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார்.

குவிந்த மக்கள்.. கொட்டும் மழையில் நனைந்தபடி குறைகளை கேட்டறிந்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது முதல் தொகுதிக்குள் பம்பரமாக சுழன்று வேலை பார்த்து வருகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

இந்த நிலையில்தான், அவர் ஏற்கனவே ஒப்பந்தமாகியிருந்த ரெட் ஜெயண்ட் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் படம் ஒன்றில் நடிக்க கால்ஷீட் ஒதுக்கியுள்ளார்.

இதான் ஸ்டாலின்.. ஒரே கல்லில் 2 மாங்கா.. புதுக்கோட்டையா? சேலமா? கோவையா?.. கதிகலங்கி போயுள்ள புள்ளிகள்

English summary

DMK Youth Secretary Udhayanidhi Stalin paid homage by opening the photo of the party man who was died due to Corona despite the pouring rain. Udhayanidhi Stalin has been working tirelessly in the Chepauk-Tiruvallikeni constituency since he was elected MLA.