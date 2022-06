Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

திராவிட மாடல் பயிற்சிப் பாசறை கூட்டங்கள் தமிழகம் முழுக்க நடத்தப்படும் என சமீபத்தில் நடைபெற்ற திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இளைஞரணி சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் திராவிட பயிற்சி பாசறைகளை சிறப்பான முறையில் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின். இதற்கென 20 பேர் கொண்ட கருத்துரையாளர்கள் டீமையும் அமைத்துள்ளார்.

சமூக வலைதளங்களில் இயங்குபவர்கள் தொடங்கி எம்.பி., எம்.எல்.ஏக்கள் வரை இந்த டீமில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இன்று 20 பேராக தொடங்கும் பயிற்சி பாசறை, 200, 2000 கருத்துரையாளர்கள் என விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் உதயநிதி திட்டமிட்டுள்ளாராம்.

English summary

Udhayanidhi Stalin has planned to conduct Dravidian training sessions on behalf of the youth in a special way. For this, Udhayanidhi has formed a team of 20 commentators and also plans to expand soon.