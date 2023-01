நான் பெரிய படிப்பாளிலாம் இல்லை.. ஆனா ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் 90% வாங்கிருவேன் தெரியுமா?- உதயநிதி கலகல

Chennai

சென்னை: தாம் பள்ளியில் படிக்கும்போது எல்லா பாடங்களிலும் சராசரி மாணவன் என்றும் ஆனால் தமிழில் மட்டும் எப்போதும் 90 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் எடுத்துவிடுவேன் எனவும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார்.

மாணவர்கள் கல்வியோடு நிற்காமல் திறமைகளையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என ஒரு அண்ணனாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என அவர் உரிமையுடன் பேசியிருக்கிறார்.

சென்னை இலக்கியத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான இலக்கியப் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்து அமைச்சர் உதயநிதி பேசியதாவது;

