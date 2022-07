‘சின்னவர்’ நான் அப்படி சொல்லவேயில்லையே! ஏற்கனவே இருக்கும் பிரச்சினை பத்தாதா? உதயநிதி யூடர்ன்?

Chennai

சென்னை : தன்னை சின்னவர் என அழைக்க வேண்டும் என தான் யாரையும் சொல்லவில்லை எனவும் தன்னை பெருமைப்படுத்துவதாக நினைத்து கலைஞரை சிறுமைப்படுத்துவதாலேயே தன்னை மூன்றாம் கலைஞர் என அழைக்க வேண்டாம் என தான் கூறியதாக திமுக இளைஞரணி செயலாளரும் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பேசிய திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக தொண்டர்கள் கோஷம்போடும்போது தன்னை மூன்றாம் கலைஞர், இளம் தலைவர் என்று அழைப்பதில் தனக்கு துளிகூட விருப்பமில்லை என்றார்.

மேலும் சிலர் தன்னை சின்னவர் என்று அழைக்கிறார்கள். அதனால் இனிமேல் 'சின்னவர்'; என்றே அழையுங்கள் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து சமூக வலைதளங்களில் மீம்கள் பறக்க சற்றே விவாதம் சூடுபிடித்துள்ளது.

