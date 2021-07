அரசியல் பழிவாங்கல்.. பாசிச போக்கு.. மத்திய அரசு சட்டத்திற்கு எதிராக உதயநிதி ஸ்டாலின் கடும் சீற்றம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தணிக்கையான படங்களை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு பின் மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பது அரசியல் நோக்கத்தோடு பழிவாங்கலுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த பாசிச போக்கை ஒன்றிய அரசு கைவிட வேண்டும் என்று திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டும் பிப்ரவரி 12ல், ராஜ்யசபாவில் ஒளிப்பதிவு திருத்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் இந்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

இந்தத் திருத்தச் சட்டப்படி ஒரு முறை தணிக்கைக்கு உள்ளான திரைப்படங்கள் மீண்டும் தணிக்கை செய்ய கோர முடியும். மேலும் திரைப்பட திருட்டுகளுக்கு கடுமையான சிறை தண்டனை, அபராதம் ஆகியவை விதிக்க வகை செய்யப்பட்டு உள்ளது.

English summary

The need to re-censor censored films after a period of time can lead to revenge with political intent. DMK MLA Udhayanidhi Stalin said that the fascist trend should be abandoned by the Union government.