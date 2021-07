தொகுதிக்கு லீவு.. அரசியலில் இருந்து சின்ன பிரேக் எடுக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின்.. சூட்டிங்கில் பங்கேற்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது முதல் திருவல்லிக்கேணி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் பம்பரமாக சுழன்று மக்கள் பணியாற்றி வருகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக இருக்கும் பொது கழிப்பிடம் சுத்தமாக இருக்கிறதா என்பதில் ஆரம்பித்து, மெரினா கடற்கரையில் உள்ள குதிரைகள் பசியாறியதா என்பது வரை பார்த்து பார்த்து தொகுதியில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

இதனால் மிகக்குறுகிய காலத்திலேயே தொகுதி மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பரிச்சயமாகி விட்டார் உதயநிதி ஸ்டாலின், மற்றும் கட்சி சார்பு இல்லாமல் அனைத்து தரப்புமே அவரது பணிகளை பாராட்டுகின்றது.

English summary

Udhayanidhi Stalin will take a small break from politics and the participating movie shooting. Udhayanidhi Stalin was very busy in the recently concluded Tamil Nadu assembly election 2021.