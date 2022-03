"கக்கூஸ்".. இது என்னோட ஸ்டோரி.. உங்களுடையது என்ன? வாங்க பகிருங்கள்.. உதயநிதி போட்ட அவேர்னஸ் வீடியோ!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பொது கக்கூஸ்தானேனு அலட்சியம் செய்தால் சுகாதார மேம்பாட்டில் என்னென்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

கழிப்பறை திருவிழா - தீர்வுக்கான களம் என்ற தலைப்பில் உதயநிதி வெளியிட்ட வீடியோவில் கூறுகையில், டாய்லெட்- பொதுவெளியில் எப்போதும் பேச தயங்குற ஆனால் எப்போதும் பேசும் பொருளாக இருக்கக் கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் அந்த நேரத்தில் பேசிவிட்டு சாதாரணமாக கடந்து போகும் விஷயம் கிடையாது.

இது நம்முடைய சுகாதாரம், ஆரோக்கியம் சார்ந்தது. சுகாதாரம் மட்டுமல்லாமல், நாம் வசிக்கிற நகரத்தோட, கிராமத்தோட இன்னும் சொல்ல போனால் நம் ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தோட சுகாதாரமும் ஆரோக்கியமும் இதில் அடங்கியிருக்கிறது. நம்ம பயன்படுத்த தயங்குற, பயன்படுத்திட்டு சுத்தம் செய்யாமல் போகும் நம் வசிக்கும் பகுதியின் பொது கழிப்பறைகள் அசுத்தமாக இருந்தும் அக்கறையில்லாமல் கடந்து போகும் நம்மோட அலட்சியத்தால் சுகாதார மேம்பாட்டில் நாம் சந்திக்கிற சவால்களை நாம் முதலில் உணர வேண்டும்.

English summary

Udhayanidhi Stalin in his twitter says that This is my toilet tale, what’s yours? Share your toilet story and Join the International Toilet Festival Chennai on 2&3rd April 2022 at Santhome School, Mylapore to celebrate toilets through the toilet museum, toilet expo and conclave!