சென்னை: நடிகர் விவேக் ஒரு படத்தில் அவசரத்திற்கு பீர் பாட்டிலில் சிறுநீர் கழித்திருப்பார். அதை உண்மையான பீர் என்று நினைத்து குடித்த டிராபிக் போலீஸ் நல்ல சுவையாக இருக்கிறதே இன்னொரு பாட்டில் கிடைக்குமா என்று கேட்பார். அது நகைக்சுவைக்காக எடுக்கப்பட்ட காட்சிதான் என்றாலும் நிஜமாகவே சிறுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்து சுவையான பீர் தயாரித்துள்ளது சிங்கப்பூர் மதுபான நிறுவனம்.

சிறுநீரில் இருந்து பீர்.. விவேக் சொன்ன மாதிரி தனி ருசியா இருக்குமோ..குடிச்சுப்பாருங்க

இது நகைச்சுவை அல்ல! உண்மையிலேயே NEWBrew என்கிற நிறுவனம் கழிவுநீரிலிருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு, சிங்கப்பூரின் நீர் விநியோகத்தில் வடிகட்டப்பட்ட தண்ணீரிலிருந்து பீரை தயாரிக்கிறது. இதனை பசுமையான பீர் என்று அந்த நிறுவனம் விளம்பரப்படுத்துகிறது.

சிங்கப்பூர் நாட்டில் நீல புரட்சி என்ற பெயரில் நீர் மேலாண்மை மேற்கொள்ள அந்நாட்டு அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. நீர் மேலாண்மை அந்நாட்டின் அத்தியாவசிய தேவையாக உள்ள நிலையில், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட நீரைக் கொண்டு அந்நாட்டின் நீர் தேவை 40 சதவீதம் அரசு பூர்த்தி செய்து வருகிறது. இந்த எண்ணிக்கை 2060இல் 55 சதவீதமாக உயரும் என அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

The Singapore Liquor Company has developed a delicious beer that purifies urine. Beer brewing requires high quality water and NEWBrew is testament that NEWater is perfectly clean and safe for drinking, and can be used to make a great tasting beer!Curious about what NEWBrew tastes like and how it’s produced?