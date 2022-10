திருக்குறளில் ஏது ஆன்மிகம்? காற்றுக்கு யார் சாயம் அடிப்பது? - ஆளுநருக்கு கவிஞர் வைரமுத்து கேள்வி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி திருக்குறள் பற்றி சமீபத்தில் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அதுகுறித்து ஆளுநருக்கு கேள்வி எழுப்பும் வகையில் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் கவிஞர் வைரமுத்து.

நம் நாட்டின் ஆன்மீக சிந்தனைகளை கொண்ட நூல் திருக்குறள். ஆன்மீகம்தான் இந்தியாவின் ஆணிவேர் என்பதை யாரும் பேசவில்லை என ஆளுநர் ரவி சமீபத்தில் பேசியிருந்தார்.

இதற்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், வாழ்வியல் நூலான வள்ளுவத்தில் ஆன்மீகம் ஏது? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் வைரமுத்து.

மீண்டும் மீண்டும் திருக்குறள்- ஜியு போப், ஆன்மீக நூல் சர்ச்சையை எழுப்பும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

English summary

TN Governor RN Ravi said Thirukkural, a book with spiritual thoughts. Poet Vairamuthu has posted on Twitter to question governor about the matter. Where is spiritual in Thirukkural? Vairamuthu has questioned.