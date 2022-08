ஈபிஎஸ் முகத்தை பார்த்தீங்களா.. ‘இன்னும் ஒரே வாரத்தில் பாருங்க..’ - வைத்திலிங்கம் சொன்ன சீக்ரெட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈபிஎஸ் வராமல் போனால் போகட்டும், தொண்டர்கள் ஓபிஎஸ்ஸை தேடி வருகிறார்கள். இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அதிகமான பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வர உள்ளார்கள் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கின் தீர்ப்பு ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதகமாக வந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் அணியில் இருந்த நிர்வாகிகள் சிலர் ஓபிஎஸ் தரப்பிற்குத் தாவியுள்ளனர்.

இதனால், ஓபிஎஸ் தரப்பின் பலம் கூடி வரும் நிலையில், இன்னும் ஒரு வாரத்தில் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பலர் தங்கள் பக்கம் வர இருப்பதாக வைத்திலிங்கம் கூறியுள்ளார்.

இருதரப்பும் இணைந்து செயல்பட்டு, பொதுக்குழுவை நடத்துமாறு நீதிமன்றம் அறிவுறுத்திய நிலையில், மோதலும், அணி மாறல் நிகழ்வுகளும் இன்னும் தொடர்ந்து வருவது அதிமுகவினரிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

English summary

If Edappadi Palanisamy does not come, let it go, ADMK General Committee members are coming towards us : OPS supporter Vaithilingam said.