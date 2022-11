எங்க கட்சியோட ஜனநாயகம் பாரீர்.. நற்சோனை விவகாரத்தில் விசிக வன்னி அரசு தந்த சூப்பர் விளக்கம்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஆணாதிக்கம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் விடுதலைச் சிறுத்தைகளின் கொள்கை நிலைப்பாடு, அதனால்தான் பெண்கள் இந்த கருத்தை எங்கள் கட்சியில் துணிவாக பேச முடிகிறது என கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வன்னியரசு விளக்கமளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து விடுதலைத் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வன்னியரசு கூறியிருப்பதாவது: #சனாதனத்தின் உள்ளீடே ஆணாதிக்கம். அது, குடும்பத்திலும் நிறுவனங்களிலும் கட்சிகளிலும் உள்ளதை யாரும் மறுக்க முடியாது.

அதைத்தான் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் மேடையில் தலைவர் திருமாவளவன் முன்னிலையிலேயே மகளிரணி பொறுப்பாளர் பேசியுள்ளார். எல்லா மட்டங்களிலும் ஆணாதிக்கம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே விடுதலைச் சிறுத்தைகளின் கொள்கை நிலைப்பாடு.

English summary

VCK Vanniarasu explains about Democracy is not in other parties except VCK. This is the reason Woman activist Narchonai expressed before Thirumavalavan.