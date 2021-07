உயர்நீதிமன்றத்தின் அறிவுரை விஜய்க்கு மட்டுமல்ல.. ரஜினி உள்ளிட்டவர்களுக்கும்தான்.. வன்னியரசு ட்வீட்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: உயர்நீதிமன்றத்தின் அறிவுரை நடிகர் விஜய்க்கு மட்டுமல்ல நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட திரை உலகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும்தான் என விசிக வன்னியரசு தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஜய் கடந்த 2012 ஆம் தேதி இங்கிலாந்து நாட்டிலிருந்து ரோல்ஸ்ராய்ஸ் காரை இறக்குமதி செய்தார். அந்த காரின் விலை ரூ 5 கோடிக்கு ஆகும். இதற்கு இறக்குமதி வரியோ ரூ 1.6 கோடி ஆகும்.

இந்த பணத்தை செலுத்தாததால் அவரது வாகனம் பதிவு செய்யப்படவில்லை. இதையடுத்து அவர் வரி பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என வருவாய் துறை உத்தரவிட்டிருந்தது.

