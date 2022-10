ஆஃப் டவுசர் போட்டுட்டு அமைச்சர்கள் போறாங்க.. எவ்வளவு வெட்கக் கோடு பாருங்களேன்! கொந்தளித்த திருமா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி மூலம் சமூகநீதியை பாதுகாக்க போகிறார்களா? ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்ன முழக்கத்தை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது மட்டும்தான் அவர்களின் நோக்கம் எனவும், புதுச்சேரியில் மூன்று அமைச்சர்கள் அரைக்கால் சட்டை போட்டு ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியில் கலந்து கொள்வது எவ்வளவு வெட்க கேடானது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னையில் பெரியார் திடலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி பேரணி குறித்துப் பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல்.திருமாவளவன்," வள்ளுவம் தமிழினத்திற்கு மட்டுமல்ல மனித குலத்திற்கே பொதுவானது , அடையாளங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது

காலத்தால் வழிபடும் மதத்தை கூட மாற்றிக்கொள்வோம், ஆனால் வள்ளுவத்தை மாற்ற முடியாது. பெரியாருக்கு சில பேர் பூனூல் போட்டு பார்க்கிறார்கள், சில பேர் காவி உடுத்தி பார்க்கிறார்கள். பெரியார் காவியை விரும்பி இருந்தால் சங்கராச்சாரியார்களுக்கு இடம் இருந்திருக்காது.

English summary

Are they going to protect social justice through RSS rally? vck leader Thirumavalavan has strongly criticized that their aim is only to take the slogan of Jai Shri Ram to the people and how shameful it is for three ministers to participate in the RSS rally in Puducherry wearing half-length shirts.