அதை எதிர்கொள்ள கூடிய 'வலிமை'.. துணிவு.. ஸ்டாலினுக்கு உண்டு.. திருமாவளவன் பரபரப்பு பேச்சு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சமூகநீதிக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல் எந்த மூலையில் இருந்து வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள கூடிய வலிமையும் துணிவும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இருக்கிறது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் வன்கொடுமை தடுப்பு கண்காணிப்பு குழு உயர்நிலைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் கூறியதாவது

English summary

Vck leader Thirumavalavan said that Chief Minister Stalin had the strength and courage to face the threat to social justice from any angle.