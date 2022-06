"கிறித்தவர்" கோரிக்கை வைத்த திருமா! சங்மாவுக்கு ஓட்டு போட்டீங்களா? கிடுக்குப்பிடி கேள்வி கேட்ட பாஜக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் எதிர்கட்சிகள் பொது வேட்பாளராக கிறித்தவர்களை நியமிக்க வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், கிறித்தவர் பி.ஏ.சங்மா அவர்கள் 2012 ஜனாதிபதி பதவிக்கு போட்டியிட்டபோது மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த திருமாவளவன் சங்மாவுக்கு வாக்களிக்கவில்லையே ஏன்? என தமிழக பாஜக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

குடியரசு ராம்நாத் கோவிந்த்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், குடியரசு தலைவர் தேர்தல் வரும் ஜூலை மாதம் 18ஆம் தேதி அன்று நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இதற்காக பொது வேட்பாளரை நிறுத்தும் முயற்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில், குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக 'கிறித்தவர் ஒருவரை' நிறுத்த வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.



