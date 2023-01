ஆளுநர் அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி புறக்கணிக்கும்! வேல்முருகன் திட்டவட்டம்!

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிக்க முடிவெடுத்துள்ள 3வது கட்சி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி புறக்கணிக்கும் என அக்கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் அறிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே விசிக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆளுநர் அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை புறக்கணிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்த நிலையில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியும் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக த.வா.க. தலைவர் வேல்முருகன் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது;

ஆளுநர் டீ விருந்தை விசிக புறக்கணித்தால் செலவு மிச்சம்.. அதே வார்த்தையை மீண்டும் சொன்ன அண்ணாமலை!

English summary

Tamizhaga vazhvurimai katchi president Velmurugan has announced that it will boycott the tea party hosted by Tamil Nadu Governor RN Ravi on the occasion of Republic Day.