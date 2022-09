சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு! பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஏன் குறைக்கவில்லை? -வேல்முருகன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவை சந்தித்துள்ள நிலையில், பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு இன்னும் ஏன் குறைக்கவில்லை என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் வினவியுள்ளார்.

ரஷ்யாவிடமிருந்து குறைந்த விலையில் எரி பொருளை வாங்கும் மோடி அரசு, நுகர்வோருக்கு குறைந்த விலையில் எரிபொருளை தர மறுப்பது எந்த வகையில் நியாயம் என வினவியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

When the price of crude oil has fallen in the international market, why the union government has not yet reduced the price of petrol and diesel, Velmurugan has asked.