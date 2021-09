5 நாட்களுக்கு இடியுடன் மிக கனமழை வெளுக்கும்....குடையில்லாமல் வெளியே கிளம்பாதீங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி வரைக்கும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றும் நாளையும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கும் வரும் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி முதல் கன முதல் மிக கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளதாகம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்குப் பருவமழை காலம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது என்றாலும் பல ஊர்களில் பருவமழை கொட்டித்தீர்த்தது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் விடிய விடிய லேசான மழை பெய்தது.

பட்டுக்கோட்டையில் 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. புதுக்கோட்டையில் 8 செமீ மழையும், ஈரோடு மாவட்டத்தில் 7 செமீ மழையும், நாமக்கல், மதுக்கூரில் 5 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. திருச்சி, திருவாரூர், பேராவூரணியில் தலா 3 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. சோழவந்தான், அருப்புக்கோட்டை, வாடிப்பட்டி, வெம்பாக்கத்தில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ராமநாதபுரம், வேலூர் திருத்துறைப்பூண்டியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

நெல்லை, குமரியில் இடி மின்னலுடன் மழை அடி வெளுக்கும் - அக்.2ல் சூறைக்காற்றுடன் மிககனமழைக்கு வாய்ப்பு

English summary

The Meteorological Department has forecast heavy rains in Tamil Nadu from today till October 4. Heavy to very heavy rain is expected in a few places today and tomorrow due to the circulation of the atmospheric overlay.