சண்டை போட்டுக்காதீங்க ஏட்டையா..ஆல்வேய்ஸ் வெல்கம்ஸ் யூ! வாரிசு படத்துக்கு அஜித் ரசிகர்களுக்கு அழைப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர்கள் விஜய் அஜித் நடித்துள்ள வாரிசு மற்றும் துணிவு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வழியாக இருக்கும் நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் இருதரப்பு ரசிகர்களிடையே மோதல் அதிகரித்து இருக்கிறது அதே நேரத்தில் பட்டுக்கோட்டையில் வித்தியாசமான முறையில் அழைப்பிதழ் ஒன்றை வழங்கி வருகிறார் விஜய் ரசிகர் ஒருவர்.

நடிகர் விஜய்யுடன் முதன்முறையாக இயக்குனர் வம்சி படிப்பள்ளி சேர்ந்திருப்பதும் வாரிசு படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பினை கூட்டி இருக்கிறது.

இந்த படத்தில் தளபதி விஜய்யுடன் இணைந்து ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஷாம், பிரபு, பிரகாஷ் ராஜ், யோகி பாபு, சம்யுக்தா, சங்கீதா என பல முன்னணி திரை நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர். நடிகர் விஜய் நடிக்கும் 66வது படத்தினை விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

துணிவு காட்டும் வாரிசு! தயவுசெஞ்சு வேணாம் ப்ளீஸ்.. விஜய் அஜித் வீட்டுக்கே பறந்த கடிதம்! என்னாச்சு?

English summary

Actors Vijay Ajith starrer Varisu and Thunivu are on their way to Pongal, and the conflict between the fans on both sides is increasing on social media. At the same time, a Vijay fan is giving an invitation in a different way in Pattukottai.