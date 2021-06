Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிச்சை எடுத்து இருந்தால் நாங்கள் வேற லெவலில் அரசியலில் இருந்து இருப்போம் என்று தன்னுடைய இன்ஸ்ட்டா கிராம் பக்கத்தில் கமெண்ட் அடித்த நபருக்கு பதில் கொடுத்திருக்கிறார் விஜயபிரபாகரன்.

பிச்சையெடுத்து பிழைக்கலாமே... கமெண்ட் போட்ட நெட்டிசனுக்கு விஜயபிரபாகரனின் நெத்தியடி பதில்

லாக்டவுன் காலத்தில் பலருக்கும் பொழுதுபோக்காக இருப்பது சமூக வலைத்தளங்கள்தான். ட்விட்டர், பேஸ்புக் போல இன்ஸ்ட்டாவிலும் வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

நடிகைகள் மட்டும்தான் வீடியோ போட வேண்டுமா என்ன அரசியல்வாதிகளும் விதம் விதமாக வீடியோ போட்டோக்களைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகரன் சமீபத்தில் பல வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார். தவசி படத்தில் அப்பா விஜயகாந்த் நடித்து ஆடிய பாடலுக்கு வாயசைத்து நடனமாடியுள்ளார்.

ஊட்டியில் குதிரை சவாரி செய்வது போல வீடியோவும் பதிவிட்டிருக்கிறார். அவர் வளர்த்து வரும் நாய்களுடன் போஸ் கொடுத்து போட்டோ பதிவிட்டுள்ளார்.

சட்டசபைத் தேர்தலின் மாநிலத்தில் பல தொகுதிகளில் பிரசாரம் செய்த வீடியோக்களையும் பதிவிட்டுள்ளார் விஜயபிரபாகரன். மதுரை, விழுப்புரம், விருதாச்சலத்தில் நடந்த பிரசார கூட்டங்களையும் பதிவிட்டுள்ளார் விஜய பிரபாகரன்.

English summary

Vijaya Prabhakaran has responded to the person who made the comment by watching the video on the Instagram page and begging to survive.