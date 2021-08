சென்னையில் குறிப்பிட்ட வகை கட்டிடங்களுக்கு குடிநீர் கட்டணம் உயரும்.. அரசிடம் திட்டம்..வெளியான தகவல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் பெரிய வீடுகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் குடிநீர் கட்டணத்தை உயர்த்துவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

பங்களா வீடுகளில் குடிநீர் கட்டணம் உயர வாய்ப்பு உள்ளது என்று ஐஏஎன்எஸ் செய்தி ஏஜென்சி தகவல் வெளியிட்டு இருக்கிறது.

தமிழக நிதித்துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நேற்று வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையை தொடர்ந்து இதுபோன்ற ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

Water tariffs may to be raised in Chennai for big houses and the same rate will remaining for other small households, says agency reports.