பிப்ரவரியிலும் வெளுக்க காத்திருக்கிறது மழை... 100 மி.மீ.-க்கு வாய்ப்பு- வெதர்மேன் பிரதீப் வார்னிங்

சென்னை: தமிழகத்தில் பிப்ரவரி மாதமும் கனமழை வெளுக்க காத்திருக்கிறது; 100 மி.மீ. மழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது என்று வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் எச்சரித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பிரதீப் ஜான் தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

ஜனவரி மாதம் வரலாறு காணாத மழையை எதிர்கொண்டது தமிழகம். இதேபோல் பிப்ரவரி மாதமும் இதுவரை இல்லாத வகையில் அதிக மழை இருக்கும்.

பொதுவாக தமிழகத்தில் பிப்ரவரி மாதத்தில் மழை குறைவாகவே இருக்கும். ஆனால் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி சிறப்பான மழைப்பொழிவு மாதமாக இருக்கப் போகிறது.

தமிழகத்தில் ஜனவரி மாதங்களில் பெய்த அதிக மழை அளவு: 1921 - 141.2 மி.மீ, 2021 - 138.0 மி.மீ (23.01.2021 வரை), 1923 - 136.0 மி.மீ, 1920 - 135.9 மி.மீ, 1909 - 116.5 மி.மீ; 1943 - 112.0 மி.மீ.

February is one of the least rainfall month for Tamil Nadu, in its terms we are going to see one of the best February rainfall in recent years.