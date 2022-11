"பயங்கரவாத இயக்கம்" பாஜக பேரணியை எதிர்க்காமல் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியை எதிர்ப்பது ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் என்றும், மக்களிடையே மதவெறியை ஏற்படுத்தும் என்பதால் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியை எதிர்ப்பதாகவும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக 1 லட்சம் மனுஸ்மிருதி புத்தகங்கள் விலையில்லாமல் மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 32 பக்கங்கள் கொண்ட மனுஸ்மிருதி புத்தகத்தில், ஆர்எஸ்எஸ்-ன் அரசியல் கொள்கை அறிக்கை தான் மனுஸ்மிருதி என்ற அடிப்படையில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் முன்னுரை எழுதியுள்ளார்.

அந்த முன்னுரையுடன் சூத்திரர்கள், பெண்கள் பற்றி மனுஸ்மிருதி என்ன சொல்கிறது என்பதையும் மனுஸ்மிருதி புத்தகத்தில் விசிக சார்பாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மக்களுக்கு வழங்கும் பணிகள் விசிக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan said that the RSS organization is a terrorist movement and opposes the RSS rally as it will cause problems among people