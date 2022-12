நூறு ஸ்டாலின் தேவை.. 35 ஆண்டுக்கு முன் அடையாளம் கண்ட அன்பழகன்! கருணாநிதியின் காவிய நட்பு - முரசொலி

Chennai

சென்னை: மு.க.ஸ்டாலின் வளர்வதைப் போல் இன்னும் நூறு ஸ்டாலின்கள் வேண்டும் என்றும், திறமையால் தகுதி பெற்று, உழைப்பால் முன்னேறியவர் மு.க.ஸ்டாலின் எனவும் பேசியவர் பேராசிரியர் அன்பழகன் என முரசொலி தலையங்கம் வெளியிட்டு உள்ளது.

"எனது கொள்கையைக் காக்கும் கழகமே எனக்கு எப்போதும் முக்கியம்" என்று வாழ்ந்த பேராசிரியப் பெருந்தகை அன்பழகனாரின் பிறந்தநாள் இன்று. அவரது நூற்றாண்டு நிறைவு நாள் இன்று!

வாழ்ந்தால் மக்களுக்காக வாழ்வேன், தமிழினத்துக்காக வாழ்வேன், தாழ்ந்து போன தமிழினம் தலைநிமிர வாழ்வேன், உரிமை இழந்த இனம் உரிமை பெற வாழ்வேன் - என்று சொன்னவர் மட்டுமல்ல, அப்படியே வாழ்ந்தவர்தான் இனமானப் பேராசிரியர் அவர்கள்!

பேராசிரியர் அன்பழகன் கல்வி வளாகம்! நூற்றாண்டு நினைவு வளைவு திறப்பு! பெருமை சேர்த்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Murasoli editorial has been published that Prof. Anbazhagan who said that there should be a hundred more Stalin. M.K.Stalin was qualified by talent and progressed by hard work.