கொஞ்ச நஞ்ச மழையில்லை 5 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கனமழை... அனுபவிக்க தயாராகுங்கள் மக்களே

சென்னை: தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனத்தின் காரணமாக இன்று சேலம், தருமபுரி,கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், வேலூர்,கிருஷ்ணகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, திருப்பத்தூர், விழுப்புரம் ,கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அக்னி நட்சத்திர காலம் முடிந்து பல மாவட்டங்களில் பகல் நேரங்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. மாலை நேரங்களில் வானிலை மாறி இடி மின்னலுடன் மழை பெய்து வருகிறது. நேற்றைய தினம் மாலை முதல் இரவு வரை பல மாவட்டங்களில் மழை கொட்டித் தீர்த்தது. மதுரையில் அதிகபட்சமாக 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சியில் 11 செமீ மழையும், பெரம்பலூர், கடலூரில் 10 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரியில் 8 செமீ மழையும் திருச்சி, தஞ்சை, திருவையாறு, சேலத்தில் 7 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. பவானிசாகர், கரூரில் 6 செமீ மழையும் விராலிமலையில் 5 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

