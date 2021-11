பிரேக் ஓவர்.. காலையில் வடசென்னை.. இப்போது தென் சென்னை.. வெளுக்கும் மழை.. வெதர்மேன் போஸ்ட்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையில் பெரும்பாலான இடங்களில் ஓய்ந்திருந்த மழை தென் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வெளுக்கும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நேற்று இரவ முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. தமிழகத்திற்கு பலனை கொடுக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் 26 ஆம் தேதி தொடங்கியது. தமிழகத்தில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் இன்று வரை பெய்த மனையில் 43 சதவீதம் கூடுதல் மழை பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிகபட்சமாக கோவை மாவட்டமும், குறைந்தபட்சமாக திருப்பத்தூர் மாவட்டமும் மழை சதவீதத்தை பெற்றுள்ளது. சென்னையில் ஒரே வாரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கூடுதலாக 26 சதவீதம் பெற்றுள்ளது.

English summary

Tamilnadu Weatherman says that Break comes to close and now it is balancing time. Southern Chennai and suburbs are going to get good rains. They missed the heavy spells in the morning.