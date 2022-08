3 பாயிண்ட்ஸ்களை அடுக்கிய எடப்பாடி.. ஒரே பதிலில் செக் வைத்த ஓபிஎஸ்.. ஹைகோர்ட்டில் முக்கிய திருப்பம்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் ஓ பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே காரசார வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதிமுக பொதுக்குழு ஜூலை 11ம் தேதி நடந்தது. இதற்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நீதிபதி ஜெயசந்திரன் முன் வழக்கு விசாரணை நடந்து வருகிறது. அதிமுக பொதுக்குழு முதலில் சட்டப்படி நடந்ததா? கட்சி விதிகளை பின்பற்றி நடத்தப்பட்டதா? என்பதே இந்த வழக்கில் முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது.

நீதிபதி நேற்று இதே கேள்விகளைத்தான் எழுப்பி இருந்தார்.

