ஜூலை 28.. ஒரே சான்ஸ்.. கெட்டியாக பிடிக்க ஓபிஎஸ் பிளான்- க்ளீன் ஸ்வீப்புக்கு காய்நகர்த்தும் எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கட்சியில் ஈபிஎஸ் கை ஓங்கியுள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறார் என்பதுதான் அரசியல் அரங்கில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு. இந்நிலையில், சென்னை வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்துப் பேசி, தனது சாதகமான முடிவுகளைப் பெறுவதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அதேநேரம், எடப்பாடி பழனிசாமியும் பிரதமர் மோடியைச் சந்திப்பதற்காக டெல்லியில் காய்நகர்த்தி வருகிறார். ஓபிஎஸ்ஸை பிரதமர் சந்திக்கக் கூடாது என்றும் அவர் அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறாராம்.

அதிமுகவில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக, பொதுக்குழு களேபரங்கள், நீதிமன்ற வழக்குகள், தேர்தல் ஆணைய முறையீடுகள் என இருந்து வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடியின் சென்னை வருகையும் அதிமுகவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

3 சாதிகளுக்கு மட்டும் பதவி.. அப்ப நாங்க? - ஈபிஎஸ் அணிக்குள் சலசலப்பு.. உடனே ஆஃப் செய்த எடப்பாடி!

English summary

O.Panneerselvam plans to meet PM Narendra Modi who is coming to Chennai to get his favorable results. At the same time, Edappadi Palaniswami is also on his way to meet Modi.