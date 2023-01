இந்த பக்கமும் சண்டை.. அந்த பக்கமும் மோதல்.. அப்ப மெகா கூட்டணி யாருடன்.. அதிமுக வியூகம் என்ன?

Chennai

சென்னை: 2024 ஆம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலில் அதிமுக அமைக்கும் மெகா கூட்டணி யாருடன் என்ற கேள்வி எழுகிறது.

2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலை பாஜகவுடன் இணைந்து அதிமுக களம் கண்டது. இதில் தமிழகத்தில் தேனி தொகுதியை தவிர்த்து ஏனைய தொகுதிகளில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி தோல்வி அடைந்தது. இதையடுத்து நடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் மற்றும் 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் இந்த கூட்டணி தொடர்ந்தது.

இந்த நிலையில் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக மெகா கூட்டணி அமைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். இதை பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் ஆமோதித்துள்ளார். அது போல் 2021 இல் நடந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாமக தனித்து போட்டியிட்டது. எனினும் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

அதிமுக கூட்டணி விவகாரம்.. பலமுறை விளக்கமளித்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் ஏன் கேட்கிறீங்க? சீறிய அன்புமணி

