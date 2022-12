மீண்டும் விசிட் அடிக்கும் ‘டாப்’ லீடர்.. 2 தொகுதிகள் டார்கெட்! அங்கே களமிறங்கப்போவது பெரிய தலைகளாமே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா வரும் டிசம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழகம் வருகிறார். கோவைக்கு வருகை தரும் நட்டா, 2024 லோக்சபா தேர்தல் தொடர்பாக பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி பாஜக மாநில நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நீலகிரியில் அமைச்சர் ஒருவரும், கோவையில் முன்னணி தலைவர் ஒருவரும் பாஜக சார்பில் இந்த முறை களமிறங்கப்போவதாகச் சொல்லப்படும் நிலையில், நட்டா, இந்த இரு தொகுதிகளின் செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க இருப்பது அரசியல் நோக்கர்களிடையே எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

கோவையில் நடைபெற உள்ள பாஜகவின் அமைப்பு ரீதியான நிகழ்ச்சிகளில் ஜேபி நட்டா பங்கேற்க உள்ளார். அப்போது, தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக பாஜக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தெரிகிறது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்த நிலையில், 3 மாதங்களில் மீண்டும் தமிழகம் வந்துள்ளார் நட்டா. பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் பலரும் அடுத்தடுத்து தமிழகம் வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

பாஜக!" title="டெல்லிக்குள் நுழையும் ராகுல் யாத்திரை.. காத்திருக்கும் கமல்ஹாசன்.. குஷியில் காங். பீதியில் பாஜக!" />டெல்லிக்குள் நுழையும் ராகுல் யாத்திரை.. காத்திருக்கும் கமல்ஹாசன்.. குஷியில் காங். பீதியில் பாஜக!

English summary

BJP National President JP Nadda is coming to Tamil Nadu on December 27. Nadda, who is visiting Coimbatore, is said to be discuss various about 2024 Lok Sabha elections with BJP state officials. While a minister in Nilgiris and a leading leader in Coimbatore are said to be fielding on behalf of the BJP this time, Nadda attends these two constituencies functionaries meeting raised expectations.