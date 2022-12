ஓபிஎஸ் எடுத்த ‘சரவெடி’ அஸ்திரம்.. உக்கிரமடைந்த வார்த்தைப் போர்.. “தனிக்கட்சி?” ஆஹா.. அடுத்து என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் அணியின் நேற்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வெளிப்பட்ட அதிரடி கருத்துகள் மூலம், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே இனி சமரச முயற்சிகளுக்கு பலன் இல்லை என்பது தெள்ளத் தெளிவாகி இருக்கிறது.

சென்னையில் ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் 500-க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட அனைவருமே எடப்பாடி பழனிசாமியை விளாசினர்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணை தாமதமாவதால், ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே பாஜகவின் சமரச முயற்சிகள் ஏற்படலாம் எனக் கூறப்பட்டது. ஆனால், அந்த யூகங்களை உடைத்துள்ளது ஓபிஎஸ்ஸின் ஆலோசனைக் கூட்டம்.

அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா என்ற தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய ஒருவருக்கு மனமிருந்தால், அவர்களை இந்த நாடு மன்னிக்குமா? எந்த நிலையிலும் அந்த மகாபாவிகளை இந்த நாடு மன்னிக்காது என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசினார்.

என் மகனுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைத்திருக்கும்.. அதை கெடுத்தார்கள்.. ஓபிஎஸ் பரபரப்பு பேச்சு

English summary

District secretaries meeting was held yesterday on behalf of the OPS team in Chennai. With the comments that came out in yesterday's consultation meeting of OPS team, it is clear that the reconciliation efforts between OPS-EPS are no longer fruitful.