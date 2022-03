"ஆதாரம் இருக்கு.. தப்பு ஏன் செஞ்சீங்க?'.. ஒரு வாரம் "கெடு" வைத்த முதல்வர்.. வெலவெலத்த அறிவாலயம்

Chennai

சென்னை: திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் மிகுந்த கண்டிப்புடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாகவும், சில முக்கிய அறிவுரைகளை அவர்களுக்கு வழங்கியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் 18-ம்தேதி நடைபெறும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.. இது தொடர்பாக அரசு தலைமை கொறடா கோவி.செழியன் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.

அந்த அறிக்கையில், "முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் 18ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணியளவில் சென்னை, அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கில் நடைபெறும். அப்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும்" என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

