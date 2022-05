கஜானாவை திறந்து பார்த்தா.. அதிர்ச்சி.. உள்ளே இருந்த அந்த துண்டு சீட்டு! புட்டு புட்டு வைத்த அமைச்சர்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியின் கீழ் அனைத்து துறையின் கஜானாவும் காலி செய்யப்பட்டுவிட்டதாக அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர். ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆளும் திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டு முடிந்த நிலையில், திமுக சார்பாக ஓராண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. திமுக பேச்சாளர்கள் பலர் களத்தில் இறங்கி பல்வேறு இடங்களில் கூட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

திமுக அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், மூத்த தலைவர்கள், செய்தி தொடர்பாளர்கள், பிரபல திமுக பேச்சாளர்கள் மூலம் பொது கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

மோடி சர்வ வல்லமையோடு இருக்கிறார்... திமுக இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி அல்ல - அமைச்சர் ராமச்சந்திரன்

English summary

What did we see when we opened the treasury blown us says TN Minister. அதிமுக ஆட்சியின் கீழ் அனைத்து துறையின் கஜானாவும் காலி செய்யப்பட்டுவிட்டதாக அமைச்சர் அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர். ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்