மாற்றம் தெரியுது.. விடாதீங்க.. அண்ணாமலைக்கு மோடி கொடுத்த சிக்னல் - ராஜ் பவன் ஹாலில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை வந்திருந்த பிரதமர் மோடி, நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு, கிண்டி ராஜ் பவனில் ஓய்வெடுக்கச் சென்றபோது, பாஜக நிர்வாகிகளைச் சந்தித்து சுமார் முக்கால் மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த சந்திப்பின்போது பிரதமர் மோடி என்ன பேசினார் என்பது குறித்த தகவல்கள் லேசாக கசிந்துள்ளன.

இந்த ஆலோசனையின்போது தமிழக அரசியல் நிலவரம் பற்றியும், பாஜக செயல்பாடுகள் பற்றியும் கேட்டறிந்த பிரதமர் மோடி, சில முக்கிய ஆலோசனைகளையும் தமிழக நிர்வாகிகளுக்குத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், திமுக அரசு மீதான குற்றச்சாட்டுகளையும், மத்திய அரசை திமுகவினர் கடுமையாக விமர்சித்து வருவது பற்றியும் புகார் கூறியுள்ளனர் பாஜக நிர்வாகிகள். அதை ஆமோதித்துக் கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் மோடி அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

PM Modi met BJP executives and held discussions for about an hour. During this consultation, PM Modi heard about the activities of TN BJP and gave some important advices.