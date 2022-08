"சென்ட்டிமென்ட்".. சசிகலாவை பயமுறுத்தினாங்களாமே.. வேண்டாம்மா, ஆசைப்படாதீங்க.. நொறுங்கிய கணக்கு.. ஏன்

Chennai

சென்னை: ஆசை ஆசையாய் பலவித கனவுடன், 2 வருடங்களாக சசிகலா எடுத்துக் கொண்ட முயற்சிகளில், மண்ணை வாரிப்போட்டுள்ளனர் அவரது நலன்விரும்பிகள். யார் அவர்கள்? என்ன நடந்தது?

பகுத்தறிவு, மதிநுட்பம், சிந்தனை வளம் என எத்துணை பலம் இருந்தாலும், பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகளுக்கு ஜோதிடம் மீது நம்பிக்கை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது..

தங்களின் பதவிகளுக்கு எந்தவிதமான இடையூறும் வந்துவிடக்கூடாது என்ற பதட்டத்தில் ஜாதகம், ஜோதிடம் போன்றவற்றை நாடுவது வழக்கமாகி கொண்டே இருக்கிறது..

What does the astrologer say to VK Sasikala and What are the next steps regarding AIADMK சசிகலாவுக்கு ஜோதிடர்களும், நம்பூதிரிகளும் முக்கிய அறிவுரையை கூறியுள்ளனராம்