ஜெ., என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? மரணத்துக்கு 8 நாளுக்கு முன் நடந்தது என்ன? உருகிய மாபா பாண்டியராஜன்

Chennai

சென்னை: அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இறந்த ஜெயலலிதா தான் இறப்பதற்கு 8 நாட்களுக்கு முன்பு சொன்ன தகவல் பற்றி அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் மாபா பாண்டியராஜன் கூறி உள்ளார்.

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராகவும் இருந்தார். இவர் முதலமைச்சராக இருந்த சமயத்தில் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டார்.

இதையடுத்து சென்னையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு 75 நாட்கள் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் 2016ல் மரணமடைந்தார்.

English summary

Former ADMK minister Mafoi Pandiarajan has spoken about the information that Jayalalithaa had given 8 days before her death while undergoing treatment at Apollo Hospital.