முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் ஆறுதல்.. கண்கலங்கி கையில் முத்தம் தந்த வீராங்கனை பிரியாவின் தந்தை..உருக்கம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் அரசு டாக்டர்கள் அலட்சியத்தால் கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா உயிரிழந்த நிலையில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் சென்று அவரது குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். இந்த வேளையில் பிரியாவின் தந்தை, முதல்வர் ஸ்டாலின் கையை பிடித்து முத்தம் கொடுத்து உருகிய சம்பவம் அனைவரையும் கண்கலங்க செய்தது.

சென்னை வியாசர்பாடி பகுதியை சேர்ந்த ரவிக்குமாரின் மகள் பிரியா (வயது 17). தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்த இவர் கால்பந்து வீராங்கணையாக இருந்தார்.

மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்று வந்தார். சமீபத்தில் அவருக்கு மூட்டு வலி ஏற்பட்டது.

பிரியா மரணம்! 6 வாரங்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சுகாதாரத் துறைக்கு மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவு

English summary

As football player Priya died due to the negligence of government doctors in Chennai, today Chief Minister Stalin visited her family and condoled her. At this time, Priya's father, Chief Minister Stalin held the hand and kissed it and melted everyone's eyes.