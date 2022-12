3500 பைல்.. 100க்கும் அதிக விமான பயணம்.. 2022ல் சாதித்தது இதுதான்.. பிடிஆர் சொன்ன மேஜர் பாயிண்ட்ஸ்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2022ம் ஆண்டு இன்றுடன் நிறைவு பெறும் நிலையில் 2023 புத்தாண்டை வரவேற்க அனைவரும் தயாராகி வருகிறோம். இந்நிலையில் தான் 2022ல் சாதித்தது தொடர்பாக மேஜர் பாயிண்டுகளை குறிப்பிட்டு தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் முக்கிய விஷயத்தை கூறியுள்ளார். மேலும் அவர் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜனை நினைவு கூர்ந்துள்ளதோடு, தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

2022ம் ஆண்டின் கடைசி நாளான டிசம்பர் 31ல் நாம் இன்று உள்ளோம். இன்று நள்ளிரவில் 2023 புத்தாண்டு பிறக்க உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டை போலவும் 2023ல் பலருக்கும் பல எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

இதனால் 2023 புத்தாண்டை வரவேற்க இந்தியா உள்பட உலக நாடுகளில் வசிக்கும் மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இன்று மாலை முதல் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களைகட்ட தொடங்க உள்ளது.

பரந்தூர் விமான நிலையம்.. மத்திய அரசு கொடுத்த வாக்குறுதி.. டெல்லியில் பழனிவேல் தியாகராஜன்!

English summary

As the year 2022 ends today, we are all preparing to welcome the New Year 2023. In this case, Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has mentioned the major points regarding what he has achieved in 2022. He also remembered former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan and thanked Tamil Nadu Chief Minister Stalin.