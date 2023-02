பாஜகவின் 2 டீல்.. எடப்பாடிக்கு வேற வழியே இல்ல.. இறங்கி வந்துட்டாரே.. உடைக்கும் அரசியல் விமர்சகர்!

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரதமர் வேட்பாளராக மோடியை ஏற்பதுதான் ஒரே வழி என அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன தேவையோ அதற்குத் தகுந்தபடி முடிவை எடுப்பார். பிரதமர் வேட்பாளராக மோடியை ஏற்றுக்கொண்டு, ஓபிஎஸ் உடன் சேர்ந்து வாருங்கள் என்பதுதான் பாஜகவின் டீல். பிரதமர் வேட்பாளரை முன்னிறுத்தாமல், அதிமுகவால் இனி நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியாது என அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று இரட்டை இலையைப் பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இறங்கி வந்துள்ளனர். எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ்ஸை நீக்கியது நீக்கியதுதான், அவருக்கு பொதுக்குழுவில் உரிமை கொடுத்து வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொல்லலாமே? என்று ரவீந்திரன் துரைசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் தரப்பினரின் முடிவு தொடர்பாக ஒன் இந்தியாவிற்கு அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி அளித்துள்ள பேட்டி பின்வருமாறு:

கூட்ட நெரிசலில் 4 பேர் பலி.. பொங்கலுக்கு வேட்டி சேலை வழங்காததே காரணம்.. விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

Political commentator Ravindran Duraisamy says to One India Tamil that, "Edappadi Palaniswami will take the decision according to what he needs at the time. BJP's deal is to accept Modi as PM candidate and join OPS. The only option for Edappadi Palaniswami is to accept Modi as the PM candidate."