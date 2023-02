‘தனி கேம்’.. எடப்பாடியின் சாதுர்யம்.. ஃபைட் அவங்க கூட இல்லயாம்! டெல்லிக்கு சொன்ன சேதி! ப்ரியன் பளிச்

பாஜகவை நேரடியாக பகைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கும் ஈபிஎஸ், அதேநேரம், வேறொரு கணக்கும் போட்டுள்ளார் என்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசமி தரப்பு, ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வேட்பாளரை அறிவித்த கையோடு, பேனர் மூலம் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் மட்டும் ஒரு 'தனி கேம்' ஆட எடப்பாடி பழனிசாமி தயாராகிவிட்டார் என நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக மட்டும் வேட்பாளரை அறிவிக்காமல் இருந்து வந்த நிலையில், ஒரே நாளில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவரும் தங்கள் அணிகளின் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளனர்.

பாஜகவின் முடிவுக்காக இருவரும் இத்தனை நாட்களாக தாமதித்து வந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி முடிவை எடுப்பதற்கு பின்னால் இருக்கும் கணக்குகள் என்ன என்பதை விவரிக்கிறார் பத்திரிகையாளர் ப்ரியன். அவரது பேட்டி இனி...

அடேங்கப்பா.. “ட்விஸ்ட்டு”.. எடப்பாடி பல்டி.. அண்ணாமலைக்கு போன் போட்ட சீனியர்கள்.. காத்து திரும்புதே!

English summary

In an exclusive interview to One India Tamil, senior journalist Priyan said that Edappadi Palaniswami is ready to play a 'separate game' in the Erode East by-election.