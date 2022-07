ஓபிஎஸ்ஸூக்கு செக்.. ‘வேணாம் தலைவரே’.. நேரடியாக இறங்கிய எடப்பாடி - டெல்லி விசிட்டுக்கு பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை வரவிருக்கும் பிரதமர் மோடியை ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்திப்பதற்கு திட்டமிட்டு வரும் நிலையில், நாளை டெல்லிக்கு புறப்படுகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த டெல்லி பயணத்திற்கு பின்னணியில் பல்வேறு காரணங்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

டெல்லி செல்லும் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரைச் சந்திக்க இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

முக்கியமாக, சென்னை வரும் பிரதமர் மோடி, ஓபிஎஸ்ஸை சந்திக்கக் கூடாது என்பதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமியின் திட்டம் என்று கூறப்படுகிறது.

டெல்லிக்கு நாளையே பறக்கும் எடப்பாடி.. மோடி, அமித் ஷாவை நேரில் சந்திக்க முடிவு? 3 முக்கிய காரணங்கள்?

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami is leaving for Delhi tomorrow. It is said that the plan of EPS is that PM Modi, who is coming to Chennai, should not meet OPS.