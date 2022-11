என்ன நடக்கிறது அண்ணாமலை தலைமையிலான பாஜகவில்..? திசைக்கொரு கோஷ்டி.. தினம் தினம் ஒரு சர்ச்சை!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: 'ஒரே நாடு; ஒரே மொழி; ஒரே ரேஷன் கார்டு' இவை எல்லாம் பாஜகவின் தேசிய கொள்கை. அப்படிப்பட்ட தேசிய கட்சியில் உள்ள மாநில நிர்வாகிகள் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை. தினம் தினம் ஒரு பூகம்பம்... தினம் தினம் ஒரு ஆடியோ... இப்படி பதற்ற நிலையில் இருக்கிறது தமிழ்நாடு பாஜக.

பாஜகவின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அணித் தலைவர் திருச்சி சூர்யா, தன் சக கட்சியைச் சார்ந்த சிறுபான்மை அணித் தலைவர் டெய்சி சரணை அதிகாலையில் தொலைப்பேசியில் அழைத்து தாகத வார்த்தைகளால் அர்ச்சனை செய்கிறார். அந்த ஆடியோ லீக் ஆகிறது. அதேவேகத்தில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகிறது.

பிரச்சினைக்கு முக்கிய காரணமான சூர்யாவை விட்டுவிட்டு, அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை,'கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறியும், கட்சிக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாலும் காயத்ரி ரகுராம் கட்சியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுகிறார்' என அறிக்கை வெளியிட்டது எரியும் தீயில் எண்ணையை ஊற்றிவிட்டது.

கட்சிக்குக் களங்கம் எது? ஒரு பெண் தலைவரை ஆபாசமாகப் பேசுவதா? அல்லது அதைக் கண்டித்து பொதுவெளியில் கருத்திடுவதா? என்ற சந்தேகம் பாமர மக்களுக்கு எழும். ஆனால் அண்ணாமலை அந்த கோணத்தில் யோசிக்கவில்லை. எனவே, திருச்சி சூர்யா பக்கம் அண்ணாமலை இருப்பதாக விமர்சனங்கள் கிளம்பியுள்ளன. திருச்சி பக்கம் திரும்ப வேண்டிய புயல் கோடம்பாக்கம் பக்கம் மையம் கொண்டது ஏன் என பாஜகவிலேயே பலருக்கும் புரியவில்லை.

சில வாரங்கள் முன்னால் திமுகவின் மேடைப்பேச்சாளர் சைதை சாதிக், பெண்களை ஆபாசமாகப் பேசிவிட்டார் என கோபமாக கருத்துக்களை தெரிவித்த குஷ்பு கூட, சூர்யா விவகாரம் குறித்தும், டெய்சிக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக் குறித்தும், சக பெண்ணாக பெரிய ரியாக்ஷனை கொடுக்கவில்லை. தலைமை எடுத்த நடவடிக்கை சரியானது என ட்வீட் போட்டு அமைதியாகிவிட்டார். 'திமுகவினர் யாரும் பெண்களுக்கு மரியாதை தரவில்லை. ஆகவே வெளியே வந்தேன்' என வாதிட்டவர் இன்று என்ன ஆனார் என ஊடகங்கள் தேடும் அளவுக்கு மௌனமாக இருக்கிறார்.

