நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் என்றால் என்ன? கல்வியாளர்கள் கண்ணோட்டத்தில் சாதகம் பாதகம் பற்றி ஓர் அலசல்!

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் அரசுப்பள்ளிகள் மேம்பாட்டுக்காக நம்ம ஸ்கூல் என்ற புதிய திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ள நிலையில் அது சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது.

பொதுமக்கள், முன்னாள் மாணவர்கள், தொழிலதிபர்கள், தன்னார்வ அமைப்புக்களிடம் நிதி உதவி பெற்று அரசுப்பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் திட்டம் தான் நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே இந்த திட்டத்திற்கு கல்வியாளர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருப்பதோடு தொழிலதிபர் வேணு சீனிவாசன் நியமனத்துக்கும் ஆட்சேபனை எழுந்திருக்கிறது.

Chief Minister Stalin has launched a new project called Namma School for the development of government schools across Tamil Nadu, this scheme has become embroiled in controversy.