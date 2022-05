ஹெலிகாப்டரில் வந்து ஏர்போர்ஸில் ரிட்டர்ன்.. பக்கா பிளானோடு தமிழ்நாடு வரும் மோடி.. நாளை அது நடக்குமா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பிரதமர் மோடி நாளை தமிழ்நாடு வர உள்ள நிலையில், அவரின் வருகையை முன்னிட்டு பலத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஒருநாள் பயணமாக பிரதமர் மோடி நாளை தமிழ்நாடு வருகிறார். பிரதமர் மோடி பயணத்தின் போது ரூ31,400 கோடி மதிப்பிலான 11 திட்டங்களை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்.

இந்த பயணத்தின் போது சென்னையில் இருந்து, மதுரை - தேனி அகல ரயில்பாதையை ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் பிரதமர் மோடி துவங்கி வைக்க இருக்கிறார். தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையின் புதிய திட்டங்கள், ரயில்வே துறையின் புதிய திட்டங்களை பிரதமர் மோடி இந்த நிகழ்வில் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

