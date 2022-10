உதயநிதி சொன்ன ‘டெல்லி’ விஷயம்.. பிளானே வேறயாம்.. ‘தலை’ கொடுத்த சிக்னல்.. பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பேச்சில் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் பற்றி திமுக வட்டாரத்தில் சில பரபர தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.

தொடர்ந்து, இந்தியை திணிக்க முயன்றால் அடுத்தககட்ட போராட்டம் டெல்லியில் நடத்தப்படும் என திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசினார்.

இன்றைய ஆர்ப்பாட்டமே டெல்லியில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது தான், சில காரணங்களால் தான் இப்போது தமிழகத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது எனக் கூறுகின்றனர் அறிவாலய வட்டாரத்தினர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின், தேசிய அளவில் கவனம் ஈர்க்க அடுத்தகட்டமாக டெல்லியில் நடத்தலாம் எனக் கூறியதன் அடிப்படையிலேயே உதயநிதி இவ்வாறு பேசினார் என்கின்றனர்.

இந்தி திணிப்பு பேசும் உதயநிதி ஸ்டாலின்.. இந்தி படத்தை விநியோகிப்பது ஏன்? சீறும் அண்ணாமலை!

English summary

DMK youth wing secretary Udhayanidhi Stalin mentioned a point in his speech today. Udhayanidhi said that if they try to impose Hindi, the next protest will be held in Delhi. Today's demonstration was planned to be held in Delhi, but due to some reasons it has changed, say sources.