தேய்பிறை செவ்வாய்...நவமி நாளில் மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டதால் பாதிப்பா? ஜோதிடர்கள் சொல்வதென்ன

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கோடை காலத்தில் பெய்த கனமழையால் காவிரியில் பெருவெள்ளம் வரவே மேட்டூர் அணை மளமளவென நிரம்பியது. அணை நீர்மட்டம் 118 அடியை எட்டவே பாதுகாப்பு கருதி காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு குறுவை சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. அணை திறக்கப்பட்ட நாள் நல்ல நாள் இல்லை என்றும் அதனால் பாதிப்புகள் வர வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் ஜோதிடர்கள் கருத்து கூறியுள்ளனர்.

தற்போது காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் நல்ல மழை பெய்து வருவதால், மேட்டூர் அணைக்கு அதிக நீர்வரத்து உள்ளது. 24.05.2022 நிலவரப்படி, மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்ட அளவு 117.760 அடியாகவும் நீர் இருப்பு 89.942 டிஎம்சி அடியாகவும் உள்ளது.

நீர்வரத்து தொடர்வதால் மேட்டூர் அணை தனது முழு கொள்ளளவை விரைவில் எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே. காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் நலன் கருதி, குறுவை சாகுப்படிக்காக மேட்டூர் அணையை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தண்ணீர் திறந்து விட்டார்.

89 ஆண்டு கால மேட்டூர் அணை வரலாற்றில்.. மே மாதம் கடைசியாக தண்ணீர் திறப்பு எப்போது?.. வெதர்மேன் டேட்டா

English summary

Mettur Dam open astrologer opinion: (மேட்டூர் அணை திறப்பு பற்றி ஜோதிடர்கள் கருத்து)Due to the heavy rains in the summer, the Mettur Dam was flooded due to the floods in Cauvery. As the dam water level reached 118 feet, water was released to the Cauvery Delta districts for cultivation. Astrologers commented that the day the dam opened was not a good day and therefore vulnerable.